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Экс-глава МИД Израиля Бен-Ами: Украина не победит в войне на выносливость

Политика
Экс-глава МИД Израиля Бен-Ами: Украина не победит в войне на выносливость

Бывший глава израильского внешнеполитического ведомства Шломо Бен-Ами оценил силы киевского режима в противостоянии с российской стороной.

По словам экс-министра иностранных дел, Украина не победит в войне на выносливость. Именно поэтому переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом должны возобновиться, объяснил бывший глава МИД.

«Военная выносливость Украины, скорее всего, иссякнет первой», — указал Бен-Ами.

Он напомнил, что Украине еще есть что предложить Москве.
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