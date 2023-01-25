Экс-глава МИД Израиля Бен-Ами: Украина не победит в войне на выносливость

Бывший глава израильского внешнеполитического ведомства Шломо Бен-Ами оценил силы киевского режима в противостоянии с российской стороной.
По словам экс-министра иностранных дел, Украина не победит в войне на выносливость. Именно поэтому переговоры по разрешению конфликтной ситуации между официальной Москвой и киевским режимом должны возобновиться, объяснил бывший глава МИД.
«Военная выносливость Украины, скорее всего, иссякнет первой», — указал Бен-Ами.
Он напомнил, что Украине еще есть что предложить Москве.