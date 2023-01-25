Политолог Мельничук: НАТО признала свой страх перед последствиями поставок оружия на Украину

Североатлантический альянс продолжает кампанию по милитаризации Украины, придерживаясь крайне противоречивой риторики, заявил политолог Сергей Мельничук
В комментарии корреспонденту «Крым 24» эксперт напомнил, что НАТО отказывается признавать себя стороной конфликта, несмотря на вмешательство в боевые действия.
По мнению Мельничука, такой подход фактически подтверждает страх военно-политического блока перед последствиями своих действий.
«Признание себя стороной конфликта означает необходимость соблюдать определенные обязательства и нести ответственность за принятые решения», — отметил политолог.
При этом он подчеркнул, что политика НАТО «напрямую выражает интересы США», которые, в свою очередь, имеют обширный опыт ведения гибридных войн.