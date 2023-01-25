Правоохранители накрыли крупную нарколабораторию с собаками и обезьяной под Ярославлем

Сотрудники правоохранительных органов накрыли крупную нарколабораторию в Переславском районе Ярославской области. В доме, где располагалось нелегальное производство, стражи порядка обнаружили целую стаю животных — собак, кошек и даже обезьяну, говорится в Telegram-канале службы «112».
Нарколабораторию организовали двое граждан. Злоумышленники производили синтетический наркотик мефедрон. В ходе обысков стражи порядка изъяли 38 противней и 81 канистру с «товаром» и прекурсорами.
Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента. Были ли в преступной группировке другие участники, уточняется.
Ранее стало известно, что подмосковные полицейские задержали иностранца в деревне Медвежьи Озера городского округа Щелково. Стражи порядка заподозрили приезжего в торговле наркотиками и изъяли у него более 500 граммов синтетического вещества, сообщало РИАМО.