Правоохранители накрыли крупную нарколабораторию с собаками и обезьяной под Ярославлем

Ранее стало известно, что подмосковные полицейские задержали иностранца в деревне Медвежьи Озера городского округа Щелково. Стражи порядка заподозрили приезжего в торговле наркотиками и изъяли у него более 500 граммов синтетического вещества, сообщало РИАМО.