Эксперт Ситнов рассказал, что приводит к воспламенению аккумуляторов смартфонов

Современные смартфоны оснащены мощными аккумуляторами, обеспечивающими их высокую автономность. Однако с течением времени батареи изнашиваются, что, в свою очередь, может привести к возгоранию.
Как отметил преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов, эксплуатация гаджетов с «изношенными» аккумуляторами нежелательна, поскольку вздувшаяся батарея может разгерметизироваться и воспламениться. Не рекомендовал он и использование аккумуляторов с увеличенной емкостью.
«Производителем не было заложено пространство в качестве буфера на случай незначительного увеличения размеров в результате испарения электролита во время зарядки. Корпус аккумулятора может лопнуть, а в результате химической реакции с воздухом химические реактивы могут воспламениться», — цитирует Ситнова «Газета.Ru».
Собеседник издания также рекомендовал избегать непроверенных сервисных центров, поскольку некачественный ремонт также может привести к поломкам, способным вызывать воспламенение аккумулятора.