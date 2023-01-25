Три человека пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Московской области

Массовое ДТП произошло на 20-м километре автодороги М-7 «Волга» в Московской области. По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля, а также маршрутное такси «газель».
В результате происшествия три человека получили травмы — водитель грузовика, а также две пассажирки микроавтобуса. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии в Балашихе.
Ранее автомобиль сбил девушку с коляской на юге Москвы. Ребенок не пострадал, сообщало РИАМО.