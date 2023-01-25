Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Три человека пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Московской области

Происшествия
Три человека пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Московской области

Массовое ДТП произошло на 20-м километре автодороги М-7 «Волга» в Московской области. По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля, а также маршрутное такси «газель».

В результате происшествия три человека получили травмы — водитель грузовика, а также две пассажирки микроавтобуса. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии в Балашихе.

Ранее автомобиль сбил девушку с коляской на юге Москвы. Ребенок не пострадал, сообщало РИАМО.
дтп московская область авария
Военкоры ФАН
Лучшие в аду