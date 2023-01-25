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«Укрэнерго» заявила об увеличении дефицита мощности в энергосистеме из-за похолодания

Украина
«Укрэнерго» заявила об увеличении дефицита мощности в энергосистеме из-за похолодания

Потребление электричества резко выросло на Украине на фоне похолодания, заявили в пресс-службе компания «Укрэнерго».

Вместе с ростом потребления электроэнергии, по данным компании, значительно увеличился дефицит мощности. В заявлении «Укрэнерго» в Telegram-канале подчеркивается, что всем областным энергоснабжающим компаниям уже озвучили суточные лимиты потребления.

Состояние энергосистемы Украины накануне назвал «сложным, но контролируемым» премьер-министр Денис Шмыгаль. Он обращал внимание, что ситуация усугубляется из-за потери части генерирующих мощностей.

Напомним, новые лимиты потребления еще на минувших выходных ввели в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. Благодаря этому стабилизационные графики отключений в других регионах теперь можно применять круглосуточно.
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