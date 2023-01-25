Машину чиновника Смольного с закрытыми номерами заметили на платной стоянке в Петербурге

Водители служебных автомобилей администрации Санкт-Петербурга используют клочки бумаги, чтобы заклеивать номерные знаки и избежать наказания за нарушение ПДД. Об этом заявил петербургский активист Ярослав Костров.
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» активист опубликовал фотографию, на которой автомобиль Hyundai стоит у Невской ратуши с частично закрытыми номерами. После того, как Костров снял клочок бумаги с номера, он увидел буквы НВВ — госзнак машин чиновников городской администрации.
Отмечается, что сами по себе закрытые номера не являются правонарушением, однако они могут использоваться для того, чтобы избежать наказания за другие нарушения или не оплачивать платную парковку. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга намерен подготовить официальное письмо в АТП «Смольнинское», чтобы привлечь водителя к дисциплинарной ответственности.
В конце ноября 2022 года жители Адмиралтейского района Петербурга выразили свое раздражение комплексом провалов со стороны команды губернатора Александра Беглова. В частности горожане отметили, что из-за расширения зон платной парковки они вынуждены тратить около 20 тысяч рублей. При этом 70% терминалов по оплате парковок на улицах просто не работают, а приложение для оплаты зависает.