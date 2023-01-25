Машину чиновника Смольного с закрытыми номерами заметили на платной стоянке в Петербурге

Отмечается, что сами по себе закрытые номера не являются правонарушением, однако они могут использоваться для того, чтобы избежать наказания за другие нарушения или не оплачивать платную парковку. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга намерен подготовить официальное письмо в АТП «Смольнинское», чтобы привлечь водителя к дисциплинарной ответственности.