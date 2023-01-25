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Депутат Метелев предложил ужесточить наказание для треш-стримеров

Общество
Депутат Метелев предложил ужесточить наказание для треш-стримеров

Председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев выступил с предложением ужесточить наказание для организаторов треш-стримов.

Комментируя в своем Telegram-канале скандальное видео из Тамбова, на кадрах которого подростки до смерти забили кота, парламентарий назвал их «моральными уродами».

«Случившееся заставило меня снова поднять тему треш-стримеров, совершающих опасные, унизительные действия, представляющие порой угрозу жизни, и выкладывающих все в интернет», — написал он.

Депутат добавил, что публикацию преступления в Сети необходимо приравнять к отягчающим обстоятельствам в Уголовном кодексе, передает «Парламентская газета».
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