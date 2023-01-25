Захарова призвала ЕС очнуться от сна и не наступать в третий раз на одни и те же грабли

Европейскому союзу следует задуматься о своей безопасности рядом с таким «соседом», как Соединенные Штаты. К такому выводу пришла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она призвала ЕС очнуться от своего летаргического сна и не наступать в третий раз на одни и те же грабли. По словам представителя внешнеполитического ведомства, Вашингтон втягивает Европу в большую войну.
«Зачем? Да потому что никаких иных ресурсов для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире, у Вашингтона уже давно нет. Зеленая бумага с водяными знаками обеспечена только одним — наличием печатного станка и чернил», — объяснила Захарова.
Она напомнила, что бенефициаром двух предыдущих мировых войн, которые были развязаны коллективным Западом, был именно Белый дом. Пока весь мир лежал в руинах, американцы создавали на пепелище Pax Americana, подытожила Захарова.