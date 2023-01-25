В России могут сократить субсидии на закупку иностранных самолетов у лизингодателей

Он напомнил, что государственные субсидии были выделены для «стимулирования мобильности населения» и увеличения числа перевозок. Однако уже сейчас требуется меньше средств за закупку самолетов, поэтому Минтранс планирует сократить объем запрашиваемой господдержки.