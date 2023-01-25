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В России могут сократить субсидии на закупку иностранных самолетов у лизингодателей

Экономика
В России могут сократить субсидии на закупку иностранных самолетов у лизингодателей

Российские авиакомпании продолжают использовать материальную поддержку от государства для выкупа иностранных самолетов, которыми ранее российские авиаперевозчики пользовались в лизинг. Однако субсидии можно сократить согласно числу приобретенных судов, передает ТАСС заявление министра транспорта РФ Виталия Савельева.

Он напомнил, что государственные субсидии были выделены для «стимулирования мобильности населения» и увеличения числа перевозок. Однако уже сейчас требуется меньше средств за закупку самолетов, поэтому Минтранс планирует сократить объем запрашиваемой господдержки.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на закупку иностранных самолетов у лизингодателей было выделено более 25 млрд рублей.
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