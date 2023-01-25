Главу Музея истории Екатеринбурга Пушкарева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации ВС РФ, передает ТАСС.
Ранее рассмотрение дела Пушкарева дважды переносилось из-за неявки сотрудника МВД, составившего протокол. В среду стало известно, что он больше не работает в ведомстве.
По данным правоохранителей, директор Музея истории опубликовал в социальных сетях информацию, направленную на дискредитацию российской армии. Сам он вину не признал и заявил, что не помнит, совершал ли указанное правонарушение.
В декабре бизнесмен Евгений Пригожин обратился к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой провести проверку обоснованности назначения противника СВО Пушкарева директором Музея истории и освободить его от занимаемой должности.