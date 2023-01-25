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Главу Музея истории Екатеринбурга Пушкарева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Происшествия
Главу Музея истории Екатеринбурга Пушкарева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Суд оштрафовал директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации ВС РФ, передает ТАСС.

Ранее рассмотрение дела Пушкарева дважды переносилось из-за неявки сотрудника МВД, составившего протокол. В среду стало известно, что он больше не работает в ведомстве.

По данным правоохранителей, директор Музея истории опубликовал в социальных сетях информацию, направленную на дискредитацию российской армии. Сам он вину не признал и заявил, что не помнит, совершал ли указанное правонарушение.

В декабре бизнесмен Евгений Пригожин обратился к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой провести проверку обоснованности назначения противника СВО Пушкарева директором Музея истории и освободить его от занимаемой должности.
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