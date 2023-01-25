Врач Елена Мескина оценила шансы Романа Костомарова восстановиться после ЭКМО

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров 25 января пришел в себя и даже пообщался с близкими. Впрочем, как считает врач-иммунллог Елена Мескина, о полном восстановлении фигуриста говорить пока рано.
По словам специалиста, если Костомарова подключали к системе ЭКМО — значит, он находился в очень тяжелом состоянии. Период восстановления может занять до полугода.
«К сожалению, фиброз останется на всю жизнь. Конечно, многое зависит от самого пациента, от степени поражения легких, от тех сопутствующих заболеваний, которые у него имеются», — сказала она.
Как пишет «Вечерняя Москва», Костомаров был госпитализирован 10 января с воспалением легких. Спустя некоторое время стало известно, что его состояние оценивается как стабильное.