Злоумышленники обстреляли квартиру известной блогерши на улице Спартака в Воскресенске

Объектом атаки стала двухкомнатная квартира на пятом этаже жилого дома по улице Спартака. Сын блогерши проснулся рано утром от звуков громких хлопков, звона разбитого стекла и боли в стопе. Затем молодой мужчина увидел в окне три пулевых отверстия и обнаружил, что ранен.