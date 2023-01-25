Злоумышленники обстреляли квартиру известной блогерши на улице Спартака в Воскресенске. В результате инцидента осколком разбитого стекла был ранен 24-летний сын женщины, сообщает mk.ru.
Все случилось в ночь с 23 на 24 января. Сотрудники полиции предполагают, что ЧП было актом устрашения 42-летней общественницы, ведущий свой аккаунт в социальных сетях.
Объектом атаки стала двухкомнатная квартира на пятом этаже жилого дома по улице Спартака. Сын блогерши проснулся рано утром от звуков громких хлопков, звона разбитого стекла и боли в стопе. Затем молодой мужчина увидел в окне три пулевых отверстия и обнаружил, что ранен.
Владельцы жилья вызвали полицейских и врачей скорой помощи. Пострадавший обратился в травмпункт с повреждениями ноги осколками. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали инцидента.