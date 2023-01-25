Астраханец получил срок за похищение бывшей сожительницы

Ахтубинский горсуд вынес решение в отношении жителя Астраханской области, которого признали виновным в угрозе убийством и похищении человека.
Как пишет сетевое издание «Астрахань.ру», расставшись со своей сожительницей, фигурант пытался установить адрес ее нового места жительства. Вскоре, угрожая расправой своей матери, мужчина выяснил, где живет объект его страсти и отправился к ней поговорить.
Путем обмана ревнивец заставил даму открыть ему дверь. Затем злоумышленник лишил экс-возлюбленную средств связи, угрожал топором и применял насилие, чтобы та не вздумала сбежать. После герой-любовник перевез захваченную особу на их общую квартиру и там продолжал удерживать силой.
Однако, когда преступник уснул, женщина незаметно взяла ключи, вышла из дома и рассказала об инциденте соседке, которая вызвала полицию и скорую помощь. В итоге суд отправил обвиняемого на 6 лет и 1 месяц в исправительную колонию строгого режима.