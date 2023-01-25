Астраханец получил срок за похищение бывшей сожительницы

Однако, когда преступник уснул, женщина незаметно взяла ключи, вышла из дома и рассказала об инциденте соседке, которая вызвала полицию и скорую помощь. В итоге суд отправил обвиняемого на 6 лет и 1 месяц в исправительную колонию строгого режима.