Депутат Лантратова сообщила о блокировке блогов Даши Корейки и Хилми Форкса

Личные аккаунты в соцсетях Даши Корейки и Хилми Форкса будут заблокированы и внесены в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщила депутат Госдумы РФ Яна Лантратова.
Лантратова обратилась в начале декабря прошлого года в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блоги Корейки и Форкса на пропаганду ЛГБТ. Недавно депутат сообщила, что ей удалось добиться блокировки аккаунтов скандальных блогеров.
«Как нам стало известно от Росмолодежи, страницы блогеров вскоре будут заблокированы. Уже принято решение об их включении в единый реестр запрещенных сайтов», — сообщила Лантратова РИА Новости.
24 января стало известно, что в отношении блогеров возбудили административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ. Также Лантратова жаловалась на Корейку и Форкса из-за транслирования аморального поведения и оскорбления чувств верующих, пишет RT.
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