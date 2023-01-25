Депутат Лантратова сообщила о блокировке блогов Даши Корейки и Хилми Форкса

Лантратова обратилась в начале декабря прошлого года в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить блоги Корейки и Форкса на пропаганду ЛГБТ. Недавно депутат сообщила, что ей удалось добиться блокировки аккаунтов скандальных блогеров.