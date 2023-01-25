Петербуржцы вынуждены часами стоять в очередях в «Петроэлектросбыт»

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Северной столице растет число новых случаев заражения опасной инфекцией. Кроме того, Петербург стал лидером в антирейтинге по смертности пациентов за минувшие сутки. Однако администрация губернатора Александра Беглова не принимает никаких эффективных мер для снижения показателей заболеваемости.