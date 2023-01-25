Петербуржцы вынуждены часами стоять в очередях в «Петроэлектросбыт»

Жители Санкт-Петербурга вынуждены часами стоять в гигантских очередях в отделениях «Петроэлектросбыта». При этом в городе запрещены массовые скопления людей из-за COVID-19.
Видео из отделения, находящегося на улице Михайлова, в доме 11, распространилось в Сети. На нем видно, что горожане заняли все свободные места в зале, а некоторым приходится стоять в ожидании.
В тексте к ролику сообщается, что некоторые провели в очереди порядка трех часов. Уставшие стоять петербуржцы, уходили из-за долгого времени ожидания.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в Северной столице растет число новых случаев заражения опасной инфекцией. Кроме того, Петербург стал лидером в антирейтинге по смертности пациентов за минувшие сутки. Однако администрация губернатора Александра Беглова не принимает никаких эффективных мер для снижения показателей заболеваемости.