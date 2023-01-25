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В Москве арестовали обвиняемого в убийстве матери и нанесении ножевых ранений сестре

Происшествия
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве матери и нанесении ножевых ранений сестре

Решением суда в Москве мужчине, который жестоко расправился с матерью и едва не убил жену, была избрана мера пресечения в виде ареста. Под стражей обвиняемый проведет до 23 марта.

Утром 23 января фигурант, находясь в квартире доме на Витебской улице, поссорился с матерью и нанес ей не менее 11 ножевых ранений, от которых она скончалась. После этого он набросился на сестру, ударив ее тем же ножом не менее двух раз в область грудной клетки и живота. Однако женщина смогла оказать ему сопротивление и убежала из квартиры.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Мужчина признавать вину отказался.
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