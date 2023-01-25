В Москве арестовали обвиняемого в убийстве матери и нанесении ножевых ранений сестре

Утром 23 января фигурант, находясь в квартире доме на Витебской улице, поссорился с матерью и нанес ей не менее 11 ножевых ранений, от которых она скончалась. После этого он набросился на сестру, ударив ее тем же ножом не менее двух раз в область грудной клетки и живота. Однако женщина смогла оказать ему сопротивление и убежала из квартиры.