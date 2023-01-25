Генпрокурор Украины Костин уволил пятерых руководителей областных прокуратур

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин лишил должностей глав пяти областных прокуратур. Об этом сообщили в офисе генпрокурора.
Известно, что своего поста лишились руководители центральной части Украины. Также недавно был отстранен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко после скандального отпуска в Испании.
«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур», — сказано в сообщении офиса.
Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что законность и правопорядок давно покинули территорию украинского государства, а отставки в правящих кругах являются не коррупционным скандалом, а зоной беспредела.