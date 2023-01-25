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Генпрокурор Украины Костин уволил пятерых руководителей областных прокуратур

Политика
Генпрокурор Украины Костин уволил пятерых руководителей областных прокуратур

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин лишил должностей глав пяти областных прокуратур. Об этом сообщили в офисе генпрокурора.

Известно, что своего поста лишились руководители центральной части Украины. Также недавно был отстранен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко после скандального отпуска в Испании.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении с административных должностей по собственному желанию руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской областных прокуратур», — сказано в сообщении офиса.

Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что законность и правопорядок давно покинули территорию украинского государства, а отставки в правящих кругах являются не коррупционным скандалом, а зоной беспредела.
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