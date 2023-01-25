Не снег на голову, так штукатурка — что творится с фасадами в «великом городе с областной судьбой»

Что же до Беглова, этой зимой он вновь продемонстрировал свои компетенции (отсутствие таковых) по части уборки снега и льда. Притчей во языцех стала борьба со снегом на крышах, когда его там не было от слова «совсем». Якобы какая-то тренировка. Но как только появились настоящие снег и наледь, никакой уборкой и не запахло. Все это свисает с крыш, грозя последствиями вплоть до летальных тем петербуржцам, что ходят пешком, а не передвигаются по городу в чиновных машинах. Хотя и этого «власть предержащие» похоже не удосуживаются делать, предпочитая просиживать штаны в теплых кабинетах.