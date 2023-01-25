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Житель Карелии был отправлен на принудительное лечение от туберкулеза

Общество

В Беломорском районе Карелии по требованию прокуратуры был принудительно госпитализирован местный житель. Как рассказали в надзорном ведомстве, 34-летний мужчина уклонялся от лечения туберкулеза в активной стадии.

Житель Карелии был отправлен на принудительное лечение от туберкулеза

В целях предотвращения распространения опасного заболевания и сохранения здоровья граждан прокурор Беломорского района обратился в суд, передает сетевое издание «Губерния». В исковом заявлении содержалось требование принудительной госпитализации мужчины в специализированное лечебное учреждение.

Суд иск удовлетворил и пациента принудительно увезли в ГБУЗ «Республиканский противотуберкулезный диспансер», где он будет получать необходимые лечебные процедуры.
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