Экс-депутат Худяков назвал настоящим самураем Сатоси Исии за поддержку России

Поддержавший Россию олимпийский чемпион из Японии Сатоси Исии поступил как настоящий самурай. Так о поступке спортсмена отозвался депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков.
Как отметил в своем личном Telegram-канале экс-парламентарий, Сатоси, который еще в 2013 году признавался в любви к русским людям, проявил твердость, не став отказываться от своих убеждений.
«Он — русский по духу, говорит Исии еще с 2010 года, и своих убеждений он не меняет, хотя в «современной Японии настоящих самураев почти не осталось», поэтому он переехал в Хорватию, где «ему подходит климат»», — написал Худяков.
Ранее Худяков высказался о новой серии «Вечернего Урганта», героем которого стал король российской поп-эстрады Филипп Киркоров.