Пассажирский автобус сгорел дотла в Приморском районе Петербурга

Спасатели петербургского Приморского района утром 25 января выезжали для тушения пассажирского автобуса, сообщили очевидцы.
Как сообщили в МЧС, звонок о случившемся поступил около 06:00 по Москве. Через 20 минут возгорание было ликвидировано, однако огонь полностью уничтожил автобус ЛиАЗ. Известно, что пламя охватило машину, как только она выехала из парка на Автобусной улице. В момент ЧП пассажиров внутри не было.
Основная часть дорожных инцидентов в Петербурге приходится на так называемые лазурные автобусы, которые начали курсировать по городу после проведения Смольным транспортной реформы. Закупленная по указу главы Северной столицы Александра Беглова техника регулярно становится участником ДТП и загорается из-за технических неполадок. Эксперты не исключают, что этим транспортом управляют водители, которые ранее сидели за рулем маршруток и не прошли переквалификацию.