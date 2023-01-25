Пассажирский автобус сгорел дотла в Приморском районе Петербурга

Как сообщили в МЧС, звонок о случившемся поступил около 06:00 по Москве. Через 20 минут возгорание было ликвидировано, однако огонь полностью уничтожил автобус ЛиАЗ. Известно, что пламя охватило машину, как только она выехала из парка на Автобусной улице. В момент ЧП пассажиров внутри не было.