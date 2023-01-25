Парламент Белоруссии назвал ОБСЕ и Совет Европы заложниками курса Вашингтона

К таким организациям, по мнению парламентария, относятся ОБСЕ и Совет Европы. Андрейченко уточнил, что на их площадках осуществлять какую-либо деятельность теперь намного сложнее. Соответствующее заявление он сделал 25 января в рамках заседания нижней палаты.