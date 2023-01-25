Парламент Белоруссии назвал ОБСЕ и Совет Европы заложниками курса Вашингтона

Ряд международных организаций насильно оказались под властью Белого дома и теперь вынуждены следовать его политике. Такое мнение высказал глава Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко.
К таким организациям, по мнению парламентария, относятся ОБСЕ и Совет Европы. Андрейченко уточнил, что на их площадках осуществлять какую-либо деятельность теперь намного сложнее. Соответствующее заявление он сделал 25 января в рамках заседания нижней палаты.
«Они, как, впрочем, и сами европейские государства, стали заложниками курса Соединенных Штатов Америки на сохранение своего доминирования в мире. Уверен, время покажет бесперспективность политики конфронтации», — сказал Андрейченко.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении.