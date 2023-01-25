Замглавы Севастополя Горлов заверил горожан в высоком качестве питьевой воды

Появившиеся в СМИ сообщения о низком качестве питьевой воды в Севастополе опроверг заместитель губернатора города Евгений Горлов.
По его словам, журналисты распространяют недостоверную информацию. Горлов заверил, что воду ежедневно проверяют на соответствие требованиям СанПиН.
«Все показатели в норме. Распространяемая информация не соответствует действительности,» — подчеркнул замглавы Севастополя.
В случае возникновения вопросов по качеству питьевой воды чиновник призвал обратиться в диспетчерскую службу ГУПС «Водоканал». Специалисты принимают звонки круглосуточно.