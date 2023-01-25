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Замглавы Севастополя Горлов заверил горожан в высоком качестве питьевой воды

Общество
Замглавы Севастополя Горлов заверил горожан в высоком качестве питьевой воды

Появившиеся в СМИ сообщения о низком качестве питьевой воды в Севастополе опроверг заместитель губернатора города Евгений Горлов.

По его словам, журналисты распространяют недостоверную информацию. Горлов заверил, что воду ежедневно проверяют на соответствие требованиям СанПиН.

«Все показатели в норме. Распространяемая информация не соответствует действительности,» — подчеркнул замглавы Севастополя.

В случае возникновения вопросов по качеству питьевой воды чиновник призвал обратиться в диспетчерскую службу ГУПС «Водоканал». Специалисты принимают звонки круглосуточно.
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