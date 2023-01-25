Многодетные и малоимущие семьи Владимирской области получат сертификаты на отдых

По словам Кукушкиной, власти Владимирской области модернизировали подход к организации отдыха льготных категорий граждан, включая членов многодетных и малоимущих семей. С 2023 года решено вместо путевок предоставлять жителям сертификаты номиналом не более 35 тысяч рублей каждому члену семьи, сообщает «АиФ-Владимир».