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Многодетные и малоимущие семьи Владимирской области получат сертификаты на отдых

Общество
Многодетные и малоимущие семьи Владимирской области получат сертификаты на отдых

Руководитель министерства соцзащиты Владимирской области Любовь Кукушкина прояснила ситуацию.

По словам Кукушкиной, власти Владимирской области модернизировали подход к организации отдыха льготных категорий граждан, включая членов многодетных и малоимущих семей. С 2023 года решено вместо путевок предоставлять жителям сертификаты номиналом не более 35 тысяч рублей каждому члену семьи, сообщает «АиФ-Владимир».

Как отметила Кукушкина, при этом семьи, попадающие в категорию многодетных и малоимущих, смогут самостоятельно выбирать место, время и условия отпуска в любом регионе страны.
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