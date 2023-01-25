В России массово отменяют концерты Валерия Меладзе

Заслуженный артист России Валерий Меладзе должен был дать несколько концертов в российских городах в этом году. Однако недавно стало известно, что практически все мероприятия с его участием были сняты с афиш.
Меладзе должен быть выступить 2 мая в Красноярске. Кроме того, у певца были планы спеть в Москве, Барнауле, Красноярске и Иркутске. Стало известно, что концерты артиста не состоятся ни в одном российском городе.
На сайтах онлайн-касс закрыты продажи билетов на концерты Меладзе в 2023 году. Кроме того, отсутствует информация о предстоящих выступлениях в России и на официальном сайте певца. Пока там указаны только концертные туры по Израилю и Кипру.