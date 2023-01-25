Поставки танков на Украину обернутся для Европы тяжелыми политическими последствиями

Пока площадкой для споров между Россией и странами Запада выбрана Украина и все боевые действия происходят в основном на ее территории, очевидность российского наступления на Европу настолько же маловероятна, как и наступление НАТО на Россию. Ибо в таком случае будут окончательно сняты все непубличные ограничения, а Европа, скорее всего, просто сгорит в ядерном огне. Поэтому прагматизм ситуации для ЕС как раз и заключается в том, чтобы не вывести текущий военно-политический спор за пределы Украины. Для этого все же необходимо серьезно думать о деэскалации конфликта, а не его раздувании за счет передачи тяжелого вооружения киевскому режиму.