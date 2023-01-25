Поставки танков на Украину обернутся для Европы тяжелыми политическими последствиями

Ряд западных изданий сообщил, что правительство Германии после нескольких недель неопределенности готовится публично объявить о своем согласии предоставить Украине боевые танки Leopard 2А6.
Сообщается, что речь может идти о поставке 14 танков в ближайшей перспективе и всего 139 танков до конца года. В их число могут быть включены машины прежнего поколения Leopard 1, выпуск которых начался в 1963 году.
На данный момент уже 12 стран из 22, являющихся операторами Leopard 2, выразили готовность передать танки киевскому режиму. К самым первым и «крупным» желающим — Польше (порядка 250 танков) и Финляндии (более 200 танков) — добавились Чехия и Словакия. Они в прошлом году в рамках программы «кольцевого обмена» передавали Украине Т-72М и боевые машины пехоты БМП-1, а взамен от НАТО получают 14 танков Leopard 2А4 и БРЭМ BPz 3 Buffel (Чехия) и 15 танков Leopard 2А4 (Словакия). Нидерланды тоже выразили готовность выкупить у ФРГ 18 арендованных танков Leopard 2А6, чтобы передать их Украине.
Не прочь погреть руки на «танковой сделке» Испания (около 240 танков, в том числе около 100 в версии А4) и Дания (44 танка в последней версии А7). Такие крупные операторы, как Турция и Греция, суммарно владеющие 650 танками, вероятнее всего, не примут участия в соглашении, так как перспективы их отношений не исключают взаимного использования танков друг против друга. Вытаскивать же машины из таких экзотических и достаточно удаленных стран, как Сингапур, Чили или Индонезия, скорее всего, будет просто экономически невыгодно. Да и они не демонстрировали пока никакой практической симпатии в адрес Киева.
Главный вопрос, который сейчас обсуждается на межправительственном уровне, это правила экспортного контроля Запада, согласно которым страна, производящая и продающая оружие, должна одобрять все его перемещения на протяжении всего жизненного цикла. Без такого одобрения Польша, к примеру, не имеет законных оснований передать Украине имеющиеся у нее Leopard 2. Однако отношения Варшавы и Берлина таковы, что официальные лица Польши уже ясно дали ФРГ понять, что поступят с техникой, как считают нужным — даже несмотря на то, что выполнили соответствующие требования со своей стороны и подали официальный запрос на экспорт Leopard 2. Впрочем, очевидно, что Польше не придется идти на «нарушение закона» и Германия не станет препятствовать передаче танков киевскому режиму.
И если с организационно-технической точки зрения вопрос поставок в принципе решен, то военно-политический аспект продолжает нервировать европейского обывателя. Так, ряд западных изданий совершенно обоснованно интересуется двумя вопросами — является ли передача современных танков на Украину эскалацией конфликта с РФ и имеют ли эти танки смысл в борьбе против российских подразделений.
С одной стороны, понятно, что если ВС РФ смогли уничтожить практически весь танковый парк Украины, представленный не самыми худшими образцами, то какое влияние на ход конфликта могут оказать танки западного производства? Их боевая устойчивость для современных средств поражения не имеет никакой принципиальной разницы с танками советского периода.
С другой стороны, в Европе нарастают опасения, что передача Украине танков в значительной степени ослабляет боевой потенциал собственных национальных армий. По мнению западного обывателя, это создает соблазн для России не останавливаться на одной Украине, и после победы над Киевом взяться за Европу — например, чтобы «наказать» за антироссийское поведение. Понятно, что больше всех об этом печется Польша. Варшава стремится отодвинуть войну от своих границ путем эскалации боевых действий на Украине «здесь и сейчас», смотреть же в обозримое будущее польский истеблишмент как будто и не пытается.
Пока площадкой для споров между Россией и странами Запада выбрана Украина и все боевые действия происходят в основном на ее территории, очевидность российского наступления на Европу настолько же маловероятна, как и наступление НАТО на Россию. Ибо в таком случае будут окончательно сняты все непубличные ограничения, а Европа, скорее всего, просто сгорит в ядерном огне. Поэтому прагматизм ситуации для ЕС как раз и заключается в том, чтобы не вывести текущий военно-политический спор за пределы Украины. Для этого все же необходимо серьезно думать о деэскалации конфликта, а не его раздувании за счет передачи тяжелого вооружения киевскому режиму.
Та часть европейцев, которая не ориентирована на курс, диктуемый Вашингтоном, ясно видит завершение войны на границе территории пока еще существующей Украины с Европой и понимает необходимость признания условий безопасности, озвученных Владимиром Путиным осенью 2021 года. Они по указанию Вашингтона не были «услышаны» в Евросоюзе. Здесь ценности и желания США и ЕС кардинально расходятся. Но, так как Европа в полном смысле не обладает политической субъектностью, ей придется терпеть эскалацию конфликта со стороны США, а затем в полной мере страдать от его последствий — когда Штаты, как, например, в Афганистане, в один миг утратят интерес к продолжению украинского конфликта.
На фоне этого и экономических потерь от антироссийских санкций широко заявленное западное единство, призванное противостоять «агрессии» РФ, дало огромную трещину. Потребность в самостоятельном принятии внешнеполитических решений, не увязанных с решениями Вашингтона и Лондона в НАТО, выходит на первый план. Но Европе это еще только предстоит осознать.