Российские военные давно готовились к поставкам на Украину немецких танков Leopard 2, поэтому способны уничтожать их в боевых условиях, заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
По его словам, танки давно были готовы к отправке, а украинские военные несколько месяцев обучались эксплуатации этих машин на базе НАТО в Румынии.
«Перед нами Запад разыграл очередной спектакль. Уверен, руководство РФ прекрасно понимало происходящее и давно готовился план противодействия для весенней кампании и полного уничтожения режима Зеленского», — сказал Кива.
Он отметил, что в распоряжении российских военных есть широкий спектр вооружения, которое заставит ВСУ пожалеть о применении немецких танков.