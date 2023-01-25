Спасение от Югендамт: подробности побега Нелли Бирюковой и ее ребенка из Германии в Россию

— Были. Мы доехали до аэропорта и узнали, что вылет задерживается на час. Мы должны были вылететь полтретьего, а получилось только полчетвертого для нас. Для нас это был большой стресс — сидеть и думать: не дай Бог кто-то позвонит в опеку и все — до свидания все планы. Дальше тоже было непросто. Мы летели с такими проверками! Извините, но у меня даже сапоги забирали, уносили куда-то и что-то там проверяли, по четыре раза проверяли паспорта. Но в итоге выбрались. Дальше долетели до Стамбула и там тоже долго проверяли плюс не работала лента, пришлось чемоданы пропихивать самим, а нас уже ждал самолет до Анкары. В Анкаре «приключений» не обошлось. До этого везде наш чемодан проходил по весу, а здесь — нет. Я сотрудникам аэропорта объясняла — смотрите в Ганновере показало 8 кг, в Стамбуле тоже 8 кг, а здесь вы говорите, что он весит 10 кг и нам надо доплачивать деньги. Но меня не слушали. Последние деньги, которые у нас были мы отдали за этот «перевес». Потом уже мы вылетели в Москву. До Москвы летели где-то 4,5 часа, самолет был битком. У меня не было возможности дозвониться принимающей стороне, получилось все как-то не организованно. Поэтому, когда мы прилетели во Внуково нас встретили только телевизионщики. Они заселили нас в отель, накормили.