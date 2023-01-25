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Япония попросила возобновить гуманитарные обмены на Курилах

Политика
Япония попросила возобновить гуманитарные обмены на Курилах

Японский премьер-министр Фумио Кисида озвучил приоритетные направления в диалоге с официальной Москвой.

Политический деятель попросил возобновить гуманитарные обмены на Курилах. Также Кисида подчеркнул, что возможность посещения могил предков бывшим населением Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи является важным вопросом в дипломатических отношениях двух государств.

«Мы надеемся на скорейшее создание условий для возобновления гуманитарных обменов по четырем островам Северных территорий», — указал премьер.

Напомним, японские власти вернули формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией», в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год.
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