В Тюмени в конце 2022 года на продажу было выставлено более 16 тысяч квартир

В Тюмени под конец прошлого года было выставлено на продажу 16 160 квартир. Это стало историческим максимумом за всю историю функционирования городского рынка первичной недвижимости.
В первом полугодии 2022 года застройщики несколько снизили активность. После этого на рынке недвижимости произошло заметное оживление, сообщает сетевое издание «АиФ Тюмень». Это предсказуемо привело к увеличению стоимости квадратного метра жилья. Его цена составила 110 550 рублей, прирост составил 21,6%.
Важнейшим событием на рынке недвижимости в прошлом году считается ценовое превосходство новых квартир над вторичным жильем. В общей сложности за 12 месяцев 2022 года в Тюмени было продано 16 325, что на 5,1% больше, чем в 2021 году.