Песков назвал тревожным перевод стрелок «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи»

Отмечается, что перевод стрелок часов вперед отражает тревожность, которую испытывают ученые. По их мнению, мир приблизился к «ядерной полуночи» на фоне осложнения ситуации в мире. Песков согласился с их выводами и заявил, что ситуация остается тревожной и напряженной.