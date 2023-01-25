Песков назвал тревожным перевод стрелок «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи»

Представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» перевели стрелки «Часов Судного дня» на десять секунд вперед. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это решение, отвечая на вопрос журналистов.
Отмечается, что перевод стрелок часов вперед отражает тревожность, которую испытывают ученые. По их мнению, мир приблизился к «ядерной полуночи» на фоне осложнения ситуации в мире. Песков согласился с их выводами и заявил, что ситуация остается тревожной и напряженной.
Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что перспективы развития текущей ситуации не сулят каких-либо элементов разрядки. Это обусловлено тем, что страны НАТО под руководством США избрали свою линию, не способствующую снятию напряженности.