Объем продаж серебряных украшений в России увеличился на 25%

Больше всего жители России в минувшем году покупали серебряные цепи (29%), серьги (25%), кольца (22%), браслеты (7%), а также колье (4%) и подвески (4%). В основном россияне отдавали предпочтение изделиям из серебра без вставок (50%), еще треть выбирали серебряные украшения с фианитами, а 19% — с полудрагоценными камнями.