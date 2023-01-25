Объем продаж серебряных украшений в России увеличился на 25%

Уровень продаж серебряных украшений на российском рынке поднялся по итогам 2022 года на 25,7% по сравнению с 2021 годом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ювелирном бренде Sokolov.
Лидерами по темпам роста продаж серебра оказались Ростов-на-Дону (+292,1%), Челябинск (+287,5%) и Пермь (+182,6%). После них в рейтинге разместились Уфа (+165,0%) и Тюмень (+146,0%).
При этом в Москве продажи серебра показали рост всего на 1%, а Санкт-Петербург стал единственным городом с отрицательной динамикой (-2,6%) по сравнению с предыдущим годом.
Средний чек на ювелирные украшения из этого металла увеличился относительно 2021 года на 4% и достиг 1560 рублей. В среднем по стране доля продаж таких изделий сейчас равняется 82%, отметили эксперты.
Больше всего жители России в минувшем году покупали серебряные цепи (29%), серьги (25%), кольца (22%), браслеты (7%), а также колье (4%) и подвески (4%). В основном россияне отдавали предпочтение изделиям из серебра без вставок (50%), еще треть выбирали серебряные украшения с фианитами, а 19% — с полудрагоценными камнями.