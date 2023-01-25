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Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном формате

Политика
Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном формате

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект, предоставляющий парламентариям право размещать декларации в обезличенной форме. Об этом стало известно 25 января.

Соответствующий документ был принят на заседании нижней палаты парламента в третьем и итоговом чтении. Согласно закону, депутаты и члены Совфеда будут и дальше публиковать декларации о доходах и расходах, однако без распространения личных сведений. Закон начнет действовать с 1 марта текущего года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, сказал, что условия проведения спецоперации на Украине хоть и внесли свои коррективы, но существенных изменений не последовало.
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