Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном формате

Соответствующий документ был принят на заседании нижней палаты парламента в третьем и итоговом чтении. Согласно закону, депутаты и члены Совфеда будут и дальше публиковать декларации о доходах и расходах, однако без распространения личных сведений. Закон начнет действовать с 1 марта текущего года.