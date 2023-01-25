Польский министр Шинковский намерен сломить ФРГ по теме репараций после поставок Leopard

Министр Правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк поднял вопрос о репарациях официальной Варшаве со стороны Германии на фоне данных о поставках Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard.
По словам, возмещение польской стороне ущерба, нанесенного Берлином в годы Второй мировой войны, является нереализованной обязанностью, которую Германия должна принять. Своим мнением политический деятель поделился в эфире радиостанции Zet.
«В перспективе ближайших нескольких месяцев, скорее всего, нет, в перспективе ближайших нескольких лет, возможно, тоже нет, но в перспективе нескольких поколений, я убежден, что да», — прокомментировал Шинковский возможность получения Варшавой выплат.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии. Речь идет об ущербе, причиненном Варшаве во время Второй мировой войны.