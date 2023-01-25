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Польский министр Шинковский намерен сломить ФРГ по теме репараций после поставок Leopard

Политика
Польский министр Шинковский намерен сломить ФРГ по теме репараций после поставок Leopard

Министр Правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк поднял вопрос о репарациях официальной Варшаве со стороны Германии на фоне данных о поставках Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard.

По словам, возмещение польской стороне ущерба, нанесенного Берлином в годы Второй мировой войны, является нереализованной обязанностью, которую Германия должна принять. Своим мнением политический деятель поделился в эфире радиостанции Zet.

«В перспективе ближайших нескольких месяцев, скорее всего, нет, в перспективе ближайших нескольких лет, возможно, тоже нет, но в перспективе нескольких поколений, я убежден, что да», — прокомментировал Шинковский возможность получения Варшавой выплат.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии. Речь идет об ущербе, причиненном Варшаве во время Второй мировой войны.
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