Экс-хоккеист сборной США Уитни осудил россиянина Проворова за отказ надеть свитер ЛГБТ

Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Райан Уитни раскритиковал российского защитника Ивана Проворова, отказавшегося участвовать в акции в поддержку ЛГБТ.
Завершивший карьеру американский хоккеист Уитни назвал «долбанутым игроком» российского защитника клуба «Филадельфия Флайерз» Проворова, который не стал участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ перед матчем НХЛ с «Анахайм Дакс». Своим мнением на этот счет серебряный призер ОИ-2010 поделился в подкасте Spittin Chiclets.
«Мне кажется, хоккей будет развиваться дальше, будет открытым для всех групп людей, а этот парень… Да пошел он», — отметил Уитни.
Проворов объяснил отказ от участия в акции своим вероисповеданием. Защитник, который не вышел на разминку, сыграл против «Анахайма». Матч завершился победой команды Проворова со счетом 5:2.
Россиянин своим поступком восхитил многих. Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал Проворова героем в эфире телеканала. Поддержку ему также выразил бизнесмен Илон Маск.