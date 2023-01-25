Экс-хоккеист сборной США Уитни осудил россиянина Проворова за отказ надеть свитер ЛГБТ

Завершивший карьеру американский хоккеист Уитни назвал «долбанутым игроком» российского защитника клуба «Филадельфия Флайерз» Проворова, который не стал участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ перед матчем НХЛ с «Анахайм Дакс». Своим мнением на этот счет серебряный призер ОИ-2010 поделился в подкасте Spittin Chiclets.