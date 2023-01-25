Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к ряду зарубежных интернет-сервисов

Проблемы с доступом к зарубежным интернет-сервисам в России связаны со сбоями в их работе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Согласно данным ведомства, сбои произошли у иностранного CDN (Content Delivery Network). Именно из-за этого российские пользователи столкнулись с проблемами к доступу у ряда зарубежных сервисов в среду, 25 января, пишет ТАСС.
«В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно», — добавили в Роскомнадзоре.
Ранее часть пользователей Apple в России столкнулась со сбоями в работе магазина приложений AppStore. О проблемах сообщали абоненты Мегафона и Билайна.