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Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к ряду зарубежных интернет-сервисов

Общество
Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к ряду зарубежных интернет-сервисов

Проблемы с доступом к зарубежным интернет-сервисам в России связаны со сбоями в их работе. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Согласно данным ведомства, сбои произошли у иностранного CDN (Content Delivery Network). Именно из-за этого российские пользователи столкнулись с проблемами к доступу у ряда зарубежных сервисов в среду, 25 января, пишет ТАСС.

«В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно», — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее часть пользователей Apple в России столкнулась со сбоями в работе магазина приложений AppStore. О проблемах сообщали абоненты Мегафона и Билайна.
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