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Немецкий политик Вюстнер предупредил ФРГ о последствиях поставок Украине танков Leopard

Армия
Немецкий политик Вюстнер предупредил ФРГ о последствиях поставок Украине танков Leopard

Вооруженные силы Германии заплатят собственной боеспособностью за поставки на Украину танков Leopard 2, заявил глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер.

По его словам, Берлин должен реально оценивать последствия военной поддержки Киева в условиях, когда немецкая армия переживает серьезный кризис.

«Мы продолжаем раздавать оружие и боеприпасы. При этом мы все еще находимся в свободном падении, мы еще не добились перемен в том, что касается собственной обороноспособности», — сказал политический деятель.

Вюстнер добавил, что правительству следовало бы развивать военную промышленность Германии, если Берлин желает отдавать оружие и сохранять при этом эффективность бундесвера.

Ранее, как передает RT, представители немецкого концерна Rheinmetall сообщили о готовности передать Киеву 139 танков Leopard, если будет соответствующий запрос от властей ФРГ.
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