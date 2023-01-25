«Чек Индекс»: в России увеличился объем отечественных товаров для строительства и ремонта

В 2022 году в России вырос объем предложений отечественных товаров для строительства и ремонта. Наиболее популярной стала продукция эконом-сегмента, свидетельствуют данные площадок «Ремонт со СберУслугами», «Чек Индекса» и «Платформа ОФД», передает «Газета.Ru».
Зачастую россияне приобретают товары для ремонта в онлайн-режиме, поэтому доля интернет-заказов составила треть в общем объеме продаж.
По данным сервиса «Ремонт со СберУслугами», 33% опрошенных россиян интересуются не только чистовой отделкой, но и дизайн-проектами, 27% выбирают только отделку и 19% заказывают капремонт в новостройке.