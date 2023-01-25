Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полиция нашла доказательства вины футболиста Дани Алвеса в деле об изнасиловании

Происшествия
Полиция нашла доказательства вины футболиста Дани Алвеса в деле об изнасиловании

Правоохранители установили новые доказательства вины бразильского футболиста Дани Алвеса, который подозревается в изнасиловании, передает El Periodico.

По данным СМИ, отпечатки спортсмена нашли на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть видеозапись, на которой зафиксированы показания девушки сразу после случившегося.

Напомним, суд Барселоны 20 января заключил Алвеса под стражу. Самому титулованному футболисту мира было отказано в освобождении под залог. Ему грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.
футболист дани алвес изнасилование
Военкоры ФАН
Лучшие в аду