Полиция нашла доказательства вины футболиста Дани Алвеса в деле об изнасиловании

Правоохранители установили новые доказательства вины бразильского футболиста Дани Алвеса, который подозревается в изнасиловании, передает El Periodico.
По данным СМИ, отпечатки спортсмена нашли на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть видеозапись, на которой зафиксированы показания девушки сразу после случившегося.
Напомним, суд Барселоны 20 января заключил Алвеса под стражу. Самому титулованному футболисту мира было отказано в освобождении под залог. Ему грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.