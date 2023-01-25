Антикоррупционная прокуратура Украины задержала мэра и депутата Одесской области за взятки

Сотрудники украинской антикоррупционной прокуратуры задержали государственных служащих в Одесской области из-за нелегального получения денежных средств. Такая информация была обнародована 25 января.
Сообщается, что получением взяток занимались мэр и парламентарий одного из населенных пунктов региона. Они брали деньги за предоставление земельного участка в аренду. Соответствующие сведения были размещены в Telegram-канале ведомства.
«Депутат по предварительному сговору с городским головой получил часть неправомерной выгоды в сумме 50 тысяч долларов от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 гектара», — говорится в заявлении.
Как известно, задержанные собирались получить за свои незаконные действия 100 тысяч долларов.