Песков: распространение льгот на семьи участников ЧВК предстоит изучить всем ведомствам

Идею расширить льготы для семей мобилизованных на семьи участников ЧВК потребуется проработать со всеми ведомствами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне рабочая группа по вопросам СВО на Украине выступила с инициативой распространить льготы для семей мобилизованных на семьи сотрудников частных военных компаний (ЧВК), чтобы создать единый подход к поддержке семей участников спецоперации.
Замглавы группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова также указала, что в российских регионах введено уже около 50 различных мер помощи родным мобилизованных, однако семей участвующих в боях сотрудников ЧВК это не касается.