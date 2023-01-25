Песков: распространение льгот на семьи участников ЧВК предстоит изучить всем ведомствам

Замглавы группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова также указала, что в российских регионах введено уже около 50 различных мер помощи родным мобилизованных, однако семей участвующих в боях сотрудников ЧВК это не касается.