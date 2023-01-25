Песков рассказал, какое компьютерное оборудование стоит на столе у Путина

Президент России Владимир Путин использует компьютерное оборудование, соответствующее требованиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Песков подчеркнул, что президент использует только «правильное» оборудование. Это обусловлено тем, что все устройства, которые стоят на столе у главы государства, должны соответствовать установленным требованиям, в том числе и требованиям безопасности.
Как сообщалось ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заменил компьютер от американской компании Apple, который стоял в его кабинете. Сейчас на столе белорусского лидера стоит оборудование от местной компании Horizont.