Военный аналитик Котенок: Никакие «цедули» и циркуляры от киевской власти не способны остановить деградацию ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон №8271 «Об усилении ответственности военных», против которого выступали многие местные правозащитники. Как заявил ФАН военный эксперт Юрий Котенок, этот шаг стал для Киева необходимостью на фоне полной деградации солдат ВСУ.
По данным украинских СМИ, новый закон вводит более суровое наказание за невыполнение приказа — вместо нынешних «от 3 до 7 лет» теперь будут давать «от 5 до 8 лет тюрьмы». За отказ от выполнения «законных требований командира», за который сейчас полагается штраф от 1700 до 2400 гривен (2-3 тысячи рублей), украинским военным будет «светить» штраф в 8,5 тысяч гривен (11 тысяч рублей). За повторное нарушение — до 17 тысяч гривен (22 тысячи рублей) или арест до 15 суток.
За самовольное оставление воинской части в ВСУ предлагают сажать на срок от пяти до десяти лет. Также будут повышены штрафы за «безответственное отношение» к службе, злоупотребление военным властью, нарушение правил боевого дежурства, правил обращения с оружием и т. д. Особенное внимание на Банковой уделили борьбе с распитием спиртных напитков в воинских частях. За это теперь будут штрафовать на сумму до 34 тысяч гривен (43 тысячи рублей) и отправлять на гауптвахту на 15 суток. Сейчас штраф за употребление алкоголя служащим ВСУ составляет всего 4,8 тысячи гривен (6 тысяч рублей).
Для того чтобы более эффективно ловить алкоголиков в украинской армии, власти вводят должность специальных уполномоченных. Они будут вооружены алкотестерами, и станут проверять как призывников, так и действующих военных ВСУ (при малейшем подозрении на неадекватность). В случае, если солдат ВСУ не согласится пройти осмотр на месте, его отправят проходить тест в специальную больницу.
По данным украинских масс-медиа, общественность слезно просила президента Зеленского не подписывать этот документ. Петиция к президенту с требованием ветировать законопроект за пару дней набрала нужное для рассмотрения количество голосов. Но командование ВСУ во главе с главкомом Залужным жестко настаивало на его подписании, заявляя, что «в условиях военных действий нужны жесткие меры для поддержания дисциплины в армии».
При этом киевское грантовое движение «Чесно» заявило, что новый закон серьезно ограничивает право военных ВСУ на судебную защиту.
«Теперь судьи не будут учитывать все обстоятельства дела, вынося приговор по военным преступлениям. Судебная практика будет единодушна — всем военным реальные и большие сроки», — заявили активисты.
Но Залужный и прочие генералы твердо стояли на своем, поэтому вскоре любая провинность украинских военных будет караться максимально сурово — по крайней мере, «на бумаге».
Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик Юрий Котенок, киевские власти явно запоздали с введением суровых мер, так как деградация украинской армии приобрела ужасающие масштабы.
«На мой взгляд, само по себе звучит смешно, когда речь идет о штрафах или гауптвахте за неисполнение приказов командования в условиях боевых действий. Если честно, мне кажется, это вообще ни к чему не приведет. Для того чтобы предотвратить массовое бегство бойцов ВСУ с позиций, есть лишь один способ, который практиковался во время Второй Мировой войны — это создание «заградотрядов», которые расстреливали бы дезертиров на месте, без суда и следствия. Также руководству ВСУ было бы полезно издать приказ вроде сталинского «Ни шагу назад!», — отметил Котенок. — При должной мотивации бойцов ВСУ, это еще могло бы сыграть свою роль. А вводить штрафы и «последние китайские предупреждения» при нынешнем состоянии украинской армии не особо эффективно».
Военкор напомнил — Киев постоянно повторяет мантры вроде «Це наша земля», «Мы — захистники» и т. д.
«Однако, не имея опоры в тылу, не имея поддержки среди населения Донбасса, украинские войска все равно вынуждены отступать, бежать со своих позиций. Многие командиры ВСУ в частных разговорах прямо признают это. Поэтому никакие штрафы, никакие «цедули» и циркуляры от скоморошечьей, наркоманской власти не изменят ситуацию в войсках. О чем говорить, если в ВСУ целые десантные, хорошо подготовленные бригады оставляют свои позиции в условиях, когда им грозит физическое уничтожение? Какой «штраф от Зеленского» тут может повлиять на изменение боевой обстановки?» — задается вопросом аналитик.
Особенно хорошо характеризуют нынешнюю ситуацию в ВСУ поправки о полном запрете алкоголя в воинских частях, а также о введении должностей «проверяющих на алкоголь», продолжил он.
«Понятно, что ситуация с употреблением алкоголя в украинской армии сегодня плачевная. Вводимые новом законом меры приведут к тому, что против «употребляющих» в ВСУ будут вводить репрессии, искать «крайних», будут ловить солдат с перегаром и т. д. Но от этих мер украинские войска вряд ли станут трезвее, — прогнозирует аналитик. — Мы еще с советских времен помним массовую борьбу с пьянством. И хотя в Киеве якобы ненавидят советские времена, эти меры очень их напоминают. И наверняка будут иметь такой же эффект, как горбачевская антиалкогольная кампания. Тогда пьянство просто перешло на латентный уровень, резко вырос объем самогоноварения, а многие пьющие перешли на «альтернативные источники» расслабления».
По мнению Котенка, алкоголизация ВСУ — это сегодня главный бич украинской армии.
«Кроме того, все эти меры серьезно запоздали. За время с начала военной спецоперации, употребление алкоголя и наркотиков в украинских войсках достигло невиданных масштабов. По сути, произошла откровенная деградация огромной массы вооруженных людей. Видя это, руководство ВСУ пытается как-то исправить ситуацию. Но я уверен, что эти меры будут неэффективными, и вообще не возымеют хоть какого-то действия», — заключил военный эксперт.
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