Военный аналитик Котенок: Никакие «цедули» и циркуляры от киевской власти не способны остановить деградацию ВСУ

За самовольное оставление воинской части в ВСУ предлагают сажать на срок от пяти до десяти лет. Также будут повышены штрафы за «безответственное отношение» к службе, злоупотребление военным властью, нарушение правил боевого дежурства, правил обращения с оружием и т. д. Особенное внимание на Банковой уделили борьбе с распитием спиртных напитков в воинских частях. За это теперь будут штрафовать на сумму до 34 тысяч гривен (43 тысячи рублей) и отправлять на гауптвахту на 15 суток. Сейчас штраф за употребление алкоголя служащим ВСУ составляет всего 4,8 тысячи гривен (6 тысяч рублей).