Песков назвал провальным план отправки американских танков Abrams Украине

Кремль отреагировал на сообщение о возможной отправке американских танков Abrams на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что американские машины горят «как и все остальные».
О перспективе появления американских танков на Украине Песков высказался 25 января. Пресс-секретарь отметил, что это обязательство Вашингтона ляжет на плечи налогоплательщиков, а «американцы останутся с барышами».
«Американские танки Abrams горят как и все остальные, только стоят дорого», — напомнили в Кремле.
Песков также заявил, что план поставок американских боевых машин в технологическим планом выглядит «достаточно провально».