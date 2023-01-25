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Песков назвал провальным план отправки американских танков Abrams Украине

Армия
Песков назвал провальным план отправки американских танков Abrams Украине

Кремль отреагировал на сообщение о возможной отправке американских танков Abrams на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что американские машины горят «как и все остальные».

О перспективе появления американских танков на Украине Песков высказался 25 января. Пресс-секретарь отметил, что это обязательство Вашингтона ляжет на плечи налогоплательщиков, а «американцы останутся с барышами».

«Американские танки Abrams горят как и все остальные, только стоят дорого», — напомнили в Кремле.

Песков также заявил, что план поставок американских боевых машин в технологическим планом выглядит «достаточно провально».
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