Путин обсудил с Володиным приоритетные задачи Госдумы на текущий год

Российский лидер Владимир Путин обсудил с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приоритетные задачи на текущий год. Такой информацией поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков в ходе беседы с представителями средств массовой информации, переговоры политика с парламентарием состоялись 24 января поздним вечером.
«Обсуждались планы работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год», — сказал он.
Песков подчеркнул, что Путин в рамках диалога также затронул тему его грядущих переговоров с главами фракций. Соответствующей информацией пресс-секретарь президента РФ поделился 25 января.