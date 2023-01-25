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Путин обсудил с Володиным приоритетные задачи Госдумы на текущий год

Политика
Путин обсудил с Володиным приоритетные задачи Госдумы на текущий год

Российский лидер Владимир Путин обсудил с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приоритетные задачи на текущий год. Такой информацией поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщил Песков в ходе беседы с представителями средств массовой информации, переговоры политика с парламентарием состоялись 24 января поздним вечером.

«Обсуждались планы работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на целый год», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Путин в рамках диалога также затронул тему его грядущих переговоров с главами фракций. Соответствующей информацией пресс-секретарь президента РФ поделился 25 января.
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