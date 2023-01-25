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Песков заявил о любви Путина к творчеству музыканта Высоцкого

Общество
Песков заявил о любви Путина к творчеству музыканта Высоцкого

Лауреат государственной премии СССР Владимир Высоцкий почитается многими россиянами как один из наиболее выдающихся советских поэтов. Как выяснилось, любит его творчество и президент России Владимир Путин.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства положительно оценивает фигуру легендарного музыканта.

«Путин любит творчество Высоцкого», — заявил Песков.

Автор прозаических произведений и сценариев 25 января отметил бы свой день рождения, однако в 1980 году Высоцкого не стало. Бард скончался в возрасте 42 лет от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
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