Песков заявил о любви Путина к творчеству музыканта Высоцкого

Лауреат государственной премии СССР Владимир Высоцкий почитается многими россиянами как один из наиболее выдающихся советских поэтов. Как выяснилось, любит его творчество и президент России Владимир Путин.
По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства положительно оценивает фигуру легендарного музыканта.
«Путин любит творчество Высоцкого», — заявил Песков.
Автор прозаических произведений и сценариев 25 января отметил бы свой день рождения, однако в 1980 году Высоцкого не стало. Бард скончался в возрасте 42 лет от острой сердечно-сосудистой недостаточности.