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В Крыму арестовали трех участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Происшествия
В Крыму арестовали трех участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу трем из шести участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»✱ (запрещена в России), задержанных в Крыму. Заседания по трем другим фигурантам состоятся во второй половине дня, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Ранее стало известно, что силовики пресекли деятельность ячейки международной террористической организации на территории полуострова. Отмечается, что их работа координировалась с территории Украины.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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