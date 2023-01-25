В Крыму арестовали трех участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу трем из шести участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»✱ (запрещена в России), задержанных в Крыму. Заседания по трем другим фигурантам состоятся во второй половине дня, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.