Отбор газа в ПХГ Евросоюза достиг максимума с декабря 2022 года

Отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы сократился до уровня в 766,5 млн кубометров по данным за 23 января. У Европы осталось 77,06% запасов голубого топлива. При этом около 0,74% ресурса из резервов использовано. Данный показатель расходования стал максимальным с декабря прошлого года. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe.