Отбор газа в ПХГ Евросоюза достиг максимума с декабря 2022 года

Отбор газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы сократился до уровня в 766,5 млн кубометров по данным за 23 января. У Европы осталось 77,06% запасов голубого топлива. При этом около 0,74% ресурса из резервов использовано. Данный показатель расходования стал максимальным с декабря прошлого года. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe.
Всего с начала отопительного сезона в европейских странах из запасов было взято более 14 млрд кубометров газа. Закачка газа производится в объеме 11 млн кубометров.
Энергетический кризис в Европе негативно сказывается на уровне жизни граждан. Например, в 2022 году жители Италии потратили более 41 млрд евро накоплений из-за роста стоимости газа и электричества, передает INFOX со ссылкой на данные ассоциации предпринимателей Италии Confesercenti.