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Песков: перспективы мирного разрешения украинского кризиса не наблюдаются

Политика
Песков: перспективы мирного разрешения украинского кризиса не наблюдаются

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу мирного разрешения конфликта, который разразился на украинской земле.

По его словам, перспективы начала переговорного процесса для завершения кризиса в настоящий момент не наблюдаются. Соответствующее заявление пресс-секретарь президента России сделал 25 января.

«Сейчас можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается», — сказал он

Ранее стало известно о намерениях германского руководства предоставить украинской армии танки немецкого производства Abrams. По мнению Пескова, этот план совершенно провальный.
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